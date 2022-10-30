  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة يوم الانتخابات الإسرائيلية

تاريخ النشر: 30/10/2022 - 17:30

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة يوم الانتخابات الإسرائيلية
حاجز رأس بيت جالا (أرشيفية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع انتخابات الكنيست الـ25 المقرر إجراؤها في يوم الثلاثاء الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويدخل الإغلاق حيّز التنفيذ بدءا من منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، ويستمر لمدة 24 ساعة ليتم رفعه قبيل منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، وذلك "بناء على تقييم الوضع" الأمني، بحسب ما جاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال، في البيان، إن القيادة السياسية الإسرائيلية وافقت على "فرض طوق أمني شامل على منطقة يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) وإغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم الانتخابات للكنيست يوم الثلاثاء المقبل".

وشدد على أن القرار اتخذ "بناء على تقييم الوضع الأمني وبتوصية المؤسسة الأمنية".

وأشار الاحتلال إلى أن سريان الإغلاق "سيبدأ بعد منتصف يوم الثلاثاء المقبل (الساعة 00:01)، وسيتم رفع الإغلاق وإعادة فتح المعابر قبل منتصف ليل الأربعاء (الساعة 23:59) وبناء على تقييم الوضع".

وادعى الاحتلال أنه خلال فترة الإغلاق "سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط، وذلك بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة.

بودكاست عرب 48

#سلطات الاحتلال الإسرائيلي
#إغلاق شامل
#الاحتلال الإسرائيلي
#الضفة المحتلة

حوارات

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفد أميركي في إسرائيل لتعزيز التعاون في مجال المياه
وفد أميركي في إسرائيل لتعزيز التعاون في مجال المياه

2022-10-30

ليلة الثلاثاء – الأربعاء: ارتفاع سعر لتر البنزين بـ9 أغورات
ليلة الثلاثاء – الأربعاء: ارتفاع سعر لتر البنزين بـ9 أغورات

2022-10-30

إصابة جنود بعملية دهس قرب أريحا وإطلاق النار على فلسطيني
إصابة جنود بعملية دهس قرب أريحا وإطلاق النار على فلسطيني

2022-10-30

الأكثر قراءة

مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب منشية زبدة

مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب منشية زبدة

2022-10-29
العمل بالتوقيت الشتوي.. ساعة للوراء بدءًا من ليل السبت - الأحد

العمل بالتوقيت الشتوي.. ساعة للوراء بدءًا من ليل السبت - الأحد

2022-10-29
إحياء الذكرى الـ66 لشهداء مجزرة كفر قاسم

إحياء الذكرى الـ66 لشهداء مجزرة كفر قاسم

2022-10-29
الانتخابات الإسرائيلية مجددًا

الانتخابات الإسرائيلية مجددًا

2022-10-29
حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

2022-10-29