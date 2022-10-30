لقي العشرات مصارعهم، مساء اليوم الأحد، إثر انهيار جسر معلّق في ولاية غوجارات في الهند.

وأسفر انهيار الجسر عن سقوط مئات الأشخاص في النهر الذي عُلِّق الجسر فوقه، ليُعلَن عن مصرع 30 شخصا على الأقل، وفق الحصيلة الأولية، التي أعلنتها السلطات الهندية.

عشرات القتلى إثر انهيار جسر معلّق بغوجارات في الهند



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ولاحقا، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وزير هنديّ لم تسمّه، القول: "40 قتيلا على الأقل، جرّاء انهيار جسر معلّق في ولاية غوجارات غربي البلاد".

انهيار جسر في #الهند يسفر عن مصرع العشرات

الخبر كاملا: https://t.co/NA3NEBGQfb pic.twitter.com/YKTNbGbcLj — موقع عرب 48 (@arab48website) October 30, 2022

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مسؤول هنديّ اسمه بريجيش مرجا، القول إنه "تم العثور على ثلاثين جثة حتى الآن. عملية الإنقاذ مستمرة".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن نحو 350 شخصا كانوا على الجسر حينما انهار، فيما نقلت وسائل إعلام محلّية أخرى عن مسؤولين قولهم إن نحو 500 شخص كانوا على جسر موربي يؤدون طقوسا لمهرجان ديني، حينما انهار الجسر.

من المكان أثناء استمرار عمليات الإنقاذ (Getty Images)

وأفادت وكالة "برس تراست أوف إنديا" نقلا عن مسؤولين صحّيين محليين، بأن عدد القتلى بلغ 32 على الأقل؛ لكن هارش سانغافي، وزير الداخلية في ولاية غوجارات، قال إن حصيلة القتلى هي سبعة.

وذكرت تقارير أن أكثر من 100 شخص ما زالوا مفقودين في النهر، عارضة مقاطع فيديو، لأشخاص يتشبّثون ببقايا الجسر في الظلام.

(Getty Images)

وأعيد افتتح الجسر المعلق الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني أمام الجمهور هذا الأسبوع، بعد أشهر من الإصلاحات.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ بعد انهيار الجسر فيما نُشر غوّاصون للبحث عن المفقودين.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي كان يقوم بجولة في ولاية غوجارات، مسقط رأسه، تقديم تعويضات لذوي القتلى وللجرحى في الحادث.

(Getty Images)

وكتب مكتبه عبر "تويتر" أن مودي "طلب تعبئة عاجلة للفرق من أجل (عمليات) الإنقاذ".

وأضاف "وطلب مراقبة الوضع من كثب وبشكل مستمر و(من السلطات) تقديم كل مساعدة ممكنة للمتضررين".

من المكان أثناء استمرار عمليات الإنقاذ (Getty Images)

وفي الخامس من الشهر الجاري، لقي 31 شخصا على الأقل، مصارعهم، إثر سقوط حافلة في واد في جبال شمال الهند، بحسب ما أفادت الشرطة، حينها.

وكان على متن الحافلة نحو 45 شخصًا مسافرين لحضور حفل زفاف، وكانت تسير على طريق جبلي وعر في مقاطعة أوتارانتشال، عندما انحرف السائق بها، ما تسبب في سقوطها من ارتفاع 500 متر إلى أسفل الجرف.