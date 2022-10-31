مقتل شاب من الطيرة على يد مسلحين في جنوب إفريقيا

قُتل الشاب عبد الفتاح ناصر (23 عاما) من مدينة الطيرة بالمثلث الجنوبي إثر تعرضه لإطلاق نار على يد مسلحين في جنوب إفريقيا، أول من أمس السبت.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن القتيل سافر إلى جنوب إفريقيا وتحديدا مدينة كيب تاون عند ابن عمه الذي يسكن هناك، بهدف البحث عن فرص لغاية العمل أو التعليم.

وأضيف أن التفاصيل الأولية أشارت إلى وفاته في حادث طرق، لكن سرعان ما تبينّ أنه تعرض لإطلاق نار، وقد جرى إبلاغ عائلته ووزارة الخارجية الإسرائيلية في أعقاب ذلك.

هذا ولم تتضح، حتى الآن، خلفية مقتل الشاب ناصر، فيما يتم التنسيق والترتيب بين العائلة والجهات الإسرائيلية المعنية من أجل نقل الجثمان إلى البلاد.

وقال قريب العائلة في حديث لـ"عرب 48"، إن "ما علمناه حتى هذه اللحظات هو أنه تعرض واثنين من أفراد العائلة لإطلاق رصاص وهم خارجون من مطعم في العاصمة كيب تاون".

وأضاف "هناك تواصل مع العائلة من قبل السفارة في جنوب إفريقيا، ولكن هناك إهمال كبير ومماطلة من قبلها، سيما وأنه لم يتم إصدار بيان رسمي وفيه تفاصيل ما حدث، فيما اكتفت بالرد على أنها تعالج نقل الجثمان إلى البلاد وتتابع قضية المصابين".

وتابع أن "عبد الفتاح سافر لزيارة شقيقه الذي يعمل في جنوب إفريقيا ولديه أعمالا هناك منذ سنوات، والمرحوم كان يزوره بشكل منتظم وهناك الكثير من التساؤلات وحتى هذه اللحظة لم نلتق أية أجوبة".

وأشار إلى أنه "لا يوجد موعد للجنازة حتى الآن، ونحن بانتظار التطورات من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية من أجل إنهاء الترتيبات الأخيرة لنقل الجثمان إلى البلاد".

وختم بالقول إن "المرحوم كان إنسانا محبوبا وليس له علاقة بعالم الجريمة، علمًا أنه جرى قبوله قبل سنوات للقب أول حسابات وكان شابا ذكيا".