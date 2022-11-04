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إصابة خطيرة لطفل سقط عن دباب قرب نحف

تاريخ النشر: 04/11/2022 - 16:32

إصابة خطيرة لطفل سقط عن دباب قرب نحف
قسم الطوارئ في مستشفى نهريا (إعلام المشفى)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب طفل، يبلغ 7 سنوات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة خلال ركوبه دباب (تراكتورون) في منطقة مفتوحة قرب بلدة نحف في منطقة الشاغور، اليوم الجمعة.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 14:37، حول إصابة طفل خلال ركوبه دباب في منطقة مفتوحة قرب نحف، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وأحيل الطفل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

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#نحف
#دباب

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