مصرع شخص دهسه جرار قرب الناصرة

لقي شخص، في الستينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه للدهس من جرار في ورشة حفريات قرب مدينة الناصرة، اليوم الإثنين.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 09:43، حول شخص تعرض للدهس من جرار في ورشة حفريات في منطقة تقع تحت نفوذ المجلس الإقليمي ’عيمك يزراعيل’، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان".

وذكر أحد المضمدين من المكان، أن "الشخص كان بجانب الجرار وهو فاقد للوعي ودون علامات حياة، وقد اضطررنا لإعلان وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.