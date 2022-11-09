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15 قتيلا بغارة منسوبة لإسرائيل على الحدود السورية-العراقية

تاريخ النشر: 09/11/2022 - 09:00

15 قتيلا بغارة منسوبة لإسرائيل على الحدود السورية-العراقية
إسرائيل صعدت عدوانها على مواقع بسورية (gettyimages)
عرب ٤٨ /ووكالات
تحرير: محمد وتد

قتل 15 مسلحا على الأقل في غارة منسوبة إلى الطيران الإسرائيلي الحربي، حيث استهدفن الغارة قافلة لمقاتلين موالين لإيران قرب دير الزور على الحدود السورية-العراقية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، باستهداف طيران مجهول (يرجح أنه طيران حربي إسرائيلي)، منتصف ليل أمس، الحدود السورية – العراقية بريف دير الزور الشرقي، حيث طال الاستهداف شاحنات تحمل أسلحة وصهاريج نفط، تابعة للميليشيات الإيرانية في منطقة ساحة الجمارك في الهري والبوابة العسكرية بريف البوكمال شرقي دير الزور.

بالإضافة لذلك، استهدفت الغارات موقع عسكري للميليشيات قرب المنطقة، وتسبب الاستهداف بسقوط خسائر بشرية فادحة، إذ تأكد مقتل 15 شخص إلى الآن، غالبيتهم من الميليشيات التابعة لإيران، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، فضلا عن خسائر مادية فادحة نتيجة لاستهداف شاحنات السلاح وصهاريج المحروقات.

وأشار المرصد السوري إلى أنه في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استهدفت طائرة مروحية لـ"التحالف الدولي" برشقات رشاشها مواقع بالقرب من المطار القديم وجبل العمال المطل على أحياء مدينة دير الزور الذي تتمركز فيه قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران، تزامنا مع سماع أصوات رشاشات ثقيلة من قاعدة “التحالف” في حقل كونيكو للغاز شمال دير الزور.

كما كان المرصد السوري رصد 5 استهدافات جوية من قبل طائرات التحالف على مواقع الميليشيات الإيرانية في دير الزور خلال شهر آب/أغسطس الماضي، تسببت بمقتل 11 من الميليشيات، بالإضافة لإلحاق خسائر مادية بالمواقع المستهدفة.

بودكاست عرب 48

#سورية
#دير الزور
#الحدود السورية-العراقية
#الطيران الإسرائيلي
#قوات التحالف
#ميلشيات إيرانية

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