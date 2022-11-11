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اللد: مصرع شاب عربي إثر انزلاق دراجة نارية

تاريخ النشر: 11/11/2022 - 18:01

اللد: مصرع شاب عربي إثر انزلاق دراجة نارية
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي الشاب واصف مروان حسنين (24 عاما)، مصرعه متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في حادث انزلاق دراجة نارية بمدينة اللد، مساء اليوم الجمعة.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 16:42، حول حادث دراجة نارية في اللد، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش له إذ عانى جروحا حرجة".

الفقيد واصف حسنين

وذكر مضمدتان من المكان، أن "سائق الدراجة النارية تواجد على الشارع وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش في المكان".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 293 شخصا، بينهم 98 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدراجات النارية 62 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية الأمس.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#دراجة نارية
#اللد
#واصف حسنين

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