مصرع شخصين وعدة إصابات خطيرة في حادث طرق شرق بيت لحم

لقي شخصان مصرعيهما وأصيب عدد آخر بجروح بينها خطيرة في حادث طرق مروّع قرب دوار الفرديس شرق بيت لحم، مساء الجمعة.

وقدمت طواقم طبية إسرائيلية وأخرى من الهلال الأحمر الفلسطيني، العلاجات الأولية للمصابين.

وبحسب مصدر طبي إسرائيلي، فإن حادث الطرق وقع بين عدة مركبات فلسطينية على شارع 356 شمال بلدة تقوع.

وقدم طاقم طبي إسرائيلي العلاجات الأولية لمصابين أحدهما شاب (21 عاما) عانى جروحا خطيرة في منطقة الصدر، والآخر (33 عاما) عانى جروحا متوسطة في منطقة الرأس والحوض.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "شعاريه تسيدك" الإسرائيلي لتلقي العلاج.

ونُقل 4 مصابين آخرين عانوا جروحا خطيرة على يد طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفيات الضفة؛ حسب ما ورد في بيان لـ"نجمة داود الحمراء".

وباشرت الشرطة الفلسطينية التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.