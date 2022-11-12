تل السبع: 3 مصابين في جريمة إطلاق نار

أصيب 3 أشخاص بينهم فتى (14 عاما) بجروح، لم تحدد درجتها بعد، في جريمة إطلاق نار ببلدة تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء السبت.

وجاء في التفاصيل، أن المصابين تعرضوا لإطلاق نار خلال تواجدهم داخل مقهى في حارة 36 بتل السبع.

وأحيل المصابون إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وذكرت الشرطة في بيان لها، أن عناصرها وصلوا إلى المكان وحسب الاشتباه فإن جريمة إطلاق نار نُفذت من سيارة نحو مقهى ما أسفر عن 3 إصابات في المكان.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.