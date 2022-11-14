العثور على جثتي امرأة وابنها في شقة بحيفا

عُثر على جثة امرأة (73 عاما) وابنها (51 عاما)، اليوم الإثنين، داخل شقة سكنية في مدينة حيفا.

وجاء في التفاصيل أنه عُثر على الجثتين في الشقة بحي "نافي شأنان"، وعلى ما يبدو، فارقا الحياة قبل أيام.

وذُكر في وقت لاحق، أن المرأة ونجلها من المجتمع اليهودي في حيفا.

وجرى استدعاء طواقم الإنقاذ والشؤون الاجتماعية، واقتحام الشقة بعد عدم تلقي رد من المرأة وابنها داخل الشقة. ولم يكن أمام الطواقم الطبية سوى إقرار وفاتهما على الفور في المكان.

ووفقا لمصادر طبية فإنه، على ما يبدو، توفي الابن وبعده بوقت أمه التي كان يرعاها ويعتني بها. وتحقق الشرطة في كافة الاتجاهات.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقى مركز الاستعلامات 101 في مركز نجمة داود الحمراء بلاغا، الساعة 10:00، عن رجل (51 عاما) وامرأة (73 عاما) من حيفا وُجدا وهما فاقدان للوعي في منزلهما بالمدينة. ووصلت الطواقم الطبية للمكان ووجدتهما بدون علامات حياة، وبعدها جرى إقرار وفاتهما".

وقال مسعف من المؤسسة أنه "عند وصولنا للمكان تساعدنا وفريق الإنقاذ على كسر باب المنزل، وبعد الدخول وإجراء الفحوص الطبية لهما تم إقرار وفاتهما".