  2. محليات
  3. أخبار محلية

العثور على جثتي امرأة وابنها في شقة بحيفا

تاريخ النشر: 14/11/2022 - 12:52

العثور على جثتي امرأة وابنها في شقة بحيفا
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

عُثر على جثة امرأة (73 عاما) وابنها (51 عاما)، اليوم الإثنين، داخل شقة سكنية في مدينة حيفا.

وجاء في التفاصيل أنه عُثر على الجثتين في الشقة بحي "نافي شأنان"، وعلى ما يبدو، فارقا الحياة قبل أيام.

وذُكر في وقت لاحق، أن المرأة ونجلها من المجتمع اليهودي في حيفا.

وجرى استدعاء طواقم الإنقاذ والشؤون الاجتماعية، واقتحام الشقة بعد عدم تلقي رد من المرأة وابنها داخل الشقة. ولم يكن أمام الطواقم الطبية سوى إقرار وفاتهما على الفور في المكان.

ووفقا لمصادر طبية فإنه، على ما يبدو، توفي الابن وبعده بوقت أمه التي كان يرعاها ويعتني بها. وتحقق الشرطة في كافة الاتجاهات.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقى مركز الاستعلامات 101 في مركز نجمة داود الحمراء بلاغا، الساعة 10:00، عن رجل (51 عاما) وامرأة (73 عاما) من حيفا وُجدا وهما فاقدان للوعي في منزلهما بالمدينة. ووصلت الطواقم الطبية للمكان ووجدتهما بدون علامات حياة، وبعدها جرى إقرار وفاتهما".

وقال مسعف من المؤسسة أنه "عند وصولنا للمكان تساعدنا وفريق الإنقاذ على كسر باب المنزل، وبعد الدخول وإجراء الفحوص الطبية لهما تم إقرار وفاتهما".

بودكاست عرب 48

#حيفا
#جثث
#وفيات

حوارات

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع رجل وامرأة في حادث طرق بالنقب
مصرع رجل وامرأة في حادث طرق بالنقب

2022-11-14

غالبية رؤساء السلطات المحلية العربية يرفضون التعامل مع بن غفير
غالبية رؤساء السلطات المحلية العربية يرفضون التعامل مع بن غفير

2022-11-14

الموحدة ترغب بإبقاء الأبواب مفتوحة مع نتنياهو
الموحدة ترغب بإبقاء الأبواب مفتوحة مع نتنياهو

2022-11-14

الأكثر قراءة

ستة قتلى و53 جريحًا في تفجير إسطنبول

ستة قتلى و53 جريحًا في تفجير إسطنبول

2022-11-13
هرتسوغ يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة: لا أستهين بالمحاكمة ضدك

هرتسوغ يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة: لا أستهين بالمحاكمة ضدك

2022-11-13
قتيلان في قصف إسرائيلي على مواقع في ريف حمص

قتيلان في قصف إسرائيلي على مواقع في ريف حمص

2022-11-13
قوات إسرائيلية ترافقها عشرات الدبابات تتوغل بالأراضي السورية على مدار أيام

قوات إسرائيلية ترافقها عشرات الدبابات تتوغل بالأراضي السورية على مدار أيام

2022-11-13
حالة الطقس: أجواء غائمة ومعتدلة

حالة الطقس: أجواء غائمة ومعتدلة

2022-11-13