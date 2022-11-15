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إصابتان إحداهما خطيرة في الناصرة

تاريخ النشر: 15/11/2022 - 11:58

إصابتان إحداهما خطيرة في الناصرة
الناصرة (أرشيف عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
زكريا حسن زكريا حسن

وصل إلى غرفة الطوارئ في مستشفى الناصرة الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، مصابان أحدهما (50 عاما) وصفت جروحه بالخطيرة، وآخر بحالة طفيفة، ولم تصل أنباء حتى الساعة عن نوع الإصابة، ولكن الحديث عن حادث عنف كما جاء من مؤسسة "نجمة داود الحمراء".

وأضافت المؤسسة أن الحادث وقع في منطقة الكسارات في مدينة الناصرة، حيث هرعت إلى المكان قوات من الشرطة وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

ولم يُبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمة لغاية الآن.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها، وتقديم الجناة للقضاء.

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#العنف والجريمة
#ضحايا
#إصابات

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