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إصابة حرجة بحادث طرق قرب طرعان

تاريخ النشر: 16/11/2022 - 19:19

إصابة حرجة بحادث طرق قرب طرعان
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شخص يبلغ من العمر 45 عاما، بجراح حرجة، إثر تعرّضه للدهس في حادث طرق وقع بالقرب من طرعان، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل أن سيارة دهست شخصا على طريق رقم 77، بين تقاطع "غولاني" وطرعان.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى مكان وقوع الحادث، العلاج الطبيّ للمصاب، والذي شمل محاولات إنعاش، لينقله بعد ذلك إلى المركز الطبي "بادا- بوريا" (مستشفى بوريا) بالقرب من مدينة طبرية.

كما أفاد الطاقم الطبي بأنه تمّ نقل سائق المركبة والذي يبلغ من العمر 35 عاما، إلى المشفى، لاستكمال تلقي العلاج، مشيرا إلى أنه أُصيب بجراح طفيفة.

وأُصيب 4 أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة، بحادث طرق وقع بالقرب من مفرق تل عراد في منطقة النقب، قبيل انتصاف ليل أمس الثلاثاء.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 298 شخصا، بينهم 100 من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام 2022 وحتى أول من أمس الإثنين.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#حادث طرق
#إصابة خطيرة
#طرعان
#حادث دهس

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