جنين: قتيل إثر جريمة إطلاق نار في قرية العرقة وإحراق منازل

قُتِل أحمد غازي واكد والذي يبلغ من العمر 42 عاما، إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت غرب جنين، في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، إن "مواطنا (42 عاما) قتل صباح اليوم الجمعة، بإطلاق نار في قرية العرقة غرب جنين".

وأضاف في بيان، أن "الشرطة باشرت البحث والتحري، وأن قوات من الأجهزة الأمنية توجهت للقرية لفرض النظام والقانون".

وأعلن ارزيقات، الشهر الماضي ارتفاع معدل جرائم القتل المُرتكَبة في الضفة الغربية المحتلة، بنسبة 29%، مقارنة بالعام الماضي.

وأفادت مصادر محلية بأن واكد قُتِل خلال شجار عائليّ، مشيرة إلى أن الشجار تجدّد في القرية بعيد مقتله.

وأظهرت مقاطع فيديو التُقطت في القرية، اشتعال النيران في منزل، أفادت مصادر محلية بأن النار أُضرمت فيه على خلفية جريمة القتل.

كما أظهرت طلب عناصر الأمن الفلسطيني، من سكان القرية، البقاء في منازلهم، وعدّم التعرّض لقوات الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن ارزيقات قوله حينها، إن "45 مواطنا قُتلوا نتيجة 39 جريمة منذ بداية العام وحتى شهر أيلول/ سبتمبر الماضي".

وذكر ارزيقات أن "العام الجاري شهد ارتفاعا في معدل جرائم القتل بنسبة 29% عن العام السابق 2021"، مشيرا إلى أن "أعلى نسبة جرائم سُجلت في محافظة الخليل، فيما لم تسجل أريحا وسلفيت جرائم مشابهة".