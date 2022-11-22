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مصرع شاب من الناصرة متأثرا بإصابته بحادث طرق

تاريخ النشر: 22/11/2022 - 21:07

مصرع شاب من الناصرة متأثرا بإصابته بحادث طرق
الشاب سفاريني، ضحية حادث الطرق
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي الشاب محمود سفاريني، الذي يبلغ من العمر 24 عاما، وهو من سكّان مدينة الناصرة، مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث طرق وقع قرب العفولة في وقت سابق اليوم.

وجاء في التفاصيل أن الشاب سفاريني قد أُصيب بجراح حرجة، بحادث درّاجة نارية في منطقة العفولة، بعد ظهر اليوم، ليُنقَل بعيد ذلك إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، الذي أعلن وفاته متأثرا بإصابته، في بيان مقتضب.

وقال المشفى في بيانه إن الشاب "راكب الدراجة النارية البالغ من العمر 24 عامًا، والذي نُقِل إلى ’رامبام’، أثناء إجراء عمليات إنعاش، تُوفي على الرغم من جهود الأطباء لإنقاذه"، مشيرا إلى أنه "مقيم في الناصرة".

وفي وقت سابق اليوم، أصيب طالبان جامعيان من أراضي 48 بجروح وصفت بأنها خطيرة، إثر حادث طرق وقع بالقرب من الجامعة العربية الأميركية في جنين بالضفة الغربية.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 310 أشخاص، بينهم 104 من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام 2022 وحتى أمس الإثنين.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#محمود سفاريني
#حادث طرق
#مصرع شاب
#العفولة

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