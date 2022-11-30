مصرع شاب بانقلاب مركبة بالجليل الأعلى

لقي شاب في مطلع العشرينات من عمره مصرعه فجر اليوم الأربعاء، وذلك جراء انقلاب المركبة التي كان يقودها، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته على الفور.

وأفادت الطواقم الطبية بأنها تلقت بلاغا في ساعات الفجر عن انقلاب مركبة في منطقة الجليل الأعلى، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة سائق المركبة، وهو شاب في مطلع العشرينات من عمره.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع جراء انقلاب مركبة على شارع رقم 899 بمساره بالقرب من مفرق "حنيته" في الجليل الأعلى.

ورجحت تحقيقات الشرطة أن الشاب ولأسباب لم تتضح بعد فقد السيطرة على المركبة التي انقلبت عن مسارها وانقلبت، حيث تحقق الشرطة بأسباب فقدان السيطرة، على ما ورد في بيان الشرطة.

وتشير المعطيات التي أوردتها سلطة الأمان على الطرق، أن 316 شخصا، بينهم 105 من المجتمع العربي، قد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري وحتى فجر اليوم الأربعاء.

وبحسب المعطيات الرسمية فإن الأسبوع الأخير شهد مصرع أربعة أشخاص من جراء تعرضهم لحوادث طرق، فيما شهدت الأيام الـ365 الماضية، مصرع 349 شخصا في حوادث طرق.

وفي العام 2021، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق، بحسب ما تظهر المعطيات الرسمية، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.