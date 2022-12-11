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إصابة خطيرة لعامل سقط من علو في كفار سابا

تاريخ النشر: 11/12/2022 - 15:58

إصابة خطيرة لعامل سقط من علو في كفار سابا
من مكان حادث عمل، قبل أيام (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل، في الأربعينيات من عمره، بعد ظهر اليوم الأحد، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من علو في أثناء عمله بورشة بناء في مدينة كفار سابا، وسط البلاد.

وأفادت طواقم الإنقاذ أن طواقم طبية وصلت للمكان وقدمت العلاجات الأولية للعامل المصاب، ونقلته بعد ذلك بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "مئير"، وهو يعاني إصابات عدة، لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 66 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

بودكاست عرب 48

#حوادث العمل
#ورش بناء
#عمال
#مصانع
#ضحايا العمل

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