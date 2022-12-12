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رهط: اتهام شاب بتنفيذ عملية دهس ببئر السبع

تاريخ النشر: 12/12/2022 - 10:51

رهط: اتهام شاب بتنفيذ عملية دهس ببئر السبع
من مكان حادث الدهس في بئر السبع (الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد الشاب أمير القريناوي (39 عاما) من مدنية رهط في النقب، زعمت من خلالها أنه نفذ عملية دهس في بئر السبع قبل 3 أسابيع اسفرت عن إصابة متوسطة.

وقالت النيابة العامة الإسرائيلية في بيان عممته على وسائل الإعلام إنه في نهاية التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن العام "الشباك" والشرطة الإسرائيلية، قدمت لائحة اتهام ضد القريناوي.

ويستدل من لائحة الاتهام أن القريناوي وقبل يومين من عملية الدهس، قاد شاحنة إلى بئر السبع وأوقفها في المكان بشكل الذي أعق حركة ودخول وخروج المركبات من موقف السيارات، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

في ذلك الوقت، وصل شاب إسرائيلي وطرق باب الشاحنة، فتح القريناوي الباب وقال له لماذا تطرق الباب، وبصقوا عليه، وردا على ذلك قال له الشاب الإسرائيلي "عربي قذر.. أنت تستحق رصاصة في الرأس"، حسب ما ورد في بيان النيابة العامة.

وعقب ذلك، نزل القريناوي من الشاحنة في اتجاه الشاب الإسرائيلي، وسأله "لماذا هكذا؟ أخرج بندقيتك"، ردا على ذلك غادر الشاب الإسرائيلي المكان.

وخلال ذلك، حسبما قالت النيابة في بيانها، بدأ القريناوي في تصوير مقطع فيديو، وهو يناقش الشاب الإسرائيلي وينتقده بتهديده له بإطلاق النار عليه بمسدس، ردا على ذلك، رد عليه الشاب الإسرائيلي "عربي كاذب".

وفي ظل هذه التطورات تم استدعاء الشرطة للحادث والتي أخذت القريناوي والشاب الإسرائيلي للتحقيق. مع نهاية التحقيق وبعد أن غضب من تعامل الشرطة قام بتصوير فيديو آخر وكتب من خلاله "بحذر كل بدوي يكون حذر ولا ينتظر من شرطه الذي تدعم المواطنين اليهود خذ حقك على الكرامة ترخص الروح".

وفي فيديوهات أخرى قام بنشرها متحدثا باللغة العبرية، حسب ما جاء في بيان النيابة العامة، كتب من خلالها باللغة العربية "كل بدوي يكون حدر ويوخذ حقه بيده، لأنه الشرطة جت ولا سوا له شي"، تحدث عن أن كل شخص يجب أن يستعد في هذه الدولة العنصريّة للآتي وأنه لا يخاف من أي أحد وإنه سيقوم بأخذ الثأر بيده، على حد مزاعم النيابة العامة الإسرائيلية.

في أعقاب ما حصل معه، قرر القريناوي، حسب ادعاء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "ارتكاب عمل إرهابي وتنفيذ عملية دهس ضدّ مواطن من أصل يهودي والتسبب في وفاته، وذلك بدافع قومي. في 24/11/22 ، وفي ساعات الصباح، غادر القريناوي منزله باتجاه المدرسة الجوية في بئر السبع".

وفي الوقت نفسه، قالت النيابة العامة في بيانه "سار شاب باتجاه المدرسة الثانوية حيث يدرس، فقرر القريناوي دهسه وما أن عبر الشاب ممر المشاة حتى قام بدهسه بعد أن تعرض للشاب، وهو على الرصيف فسقط الشاب على الأرض، وأكمل المتهم طريقه تاركا خلفه الشاب مصابا وملقى على الطريق، بعد حوالي 200 متر أوقف القريناوي سيارته ونزل منها واستلقى على الطريق حتى وصلت الشرطة وفرق الإنقاذ إلى مكان الحادث".

بودكاست عرب 48

#رهط
#بئر السبع
#عملية دهس
#لائحة اتهام
#أمير القريناوي

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