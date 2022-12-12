مصرع امرأة وإصابة خطيرة في حادث طرق شرقي طبرية

لقيت امرأة، في الستينيات من عمره، وأصيب شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بين حافلة وسيارة خصوصية على شارع 92 شرقي طبرية، مساء اليوم الإثنين.

وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لامرأة عانت جروحا خطيرة، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاتها في المكان متأثرة بجروحها الخطيرة.

كما قدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية لمصاب، في الستينيات من عمره، عانى جروحا خطيرة وكان فاقدا للوعي بعدما علق داخل السيارة من جراء الحادث.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي "بادا- بوريا" (مستشفى بوريا) لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة تنظيم حركة السير في المكان والتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

ويستدلّ من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 328 شخصا، بينهم 109 من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام 2022 وحتى اليوم.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.