إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق قرب رهط

أصيب شاب، في الثلاثينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية على شارع 293 بمحاذاة الدوار في مفرق "بيت كاما" القريب من مدينة رهط، في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 07:35 حول حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية على شارع 293 بمحاذاة الدوار في مفرق "بيت كاما" لاتجاه 'هموشفيم'. وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة".

وأضاف أن "المُصاب (26 عاما) نُقل بسيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى 'سوروكا' في بئر السبع لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.