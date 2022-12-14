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5 إصابات إحداها خطيرة بحادث طرق قرب بيت جن

تاريخ النشر: 14/12/2022 - 22:50

5 إصابات إحداها خطيرة بحادث طرق قرب بيت جن
من موقع حادث الطرق
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب 5 أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة، في حادث طرق وقع قرب بلدة بيت جن، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

ووقع حادث الطرق بين مركبتين على شارع رقم 8643 بالقرب من بيت جن، وقد نُقِل المصابون الخمسة إلى مشفيَي "زيف" في صفد، والمركز الطبي للجليل في نهريا.

من موقع حادث الطرق

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان وقوع الحادث، الإسعافات الأولية للمصابين، قبل أن ينُقَلوا للمشافي، فيما لم تُعرَف الأسباب التي أدّت لوقوع الحادث.

وأفاد الطاقم الطبيّ في بيان، بإصابة شاب يبلغ من العمر 20 عاما، بجراح خطيرة، فيما أُصيب آخر في العشرين من عمره كذلك، بجراح متوسطة، بينما أُصيب 3 آخرون بجراح طفيفة.

ويستدلّ من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 328 شخصا، بينهم 109 من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام، وحتى الإثنين الماضي.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#بيت جن
#إصابات
#حادث طرق
#حوادث الطرق

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