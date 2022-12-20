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زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة سواحل كاليفورنيا

تاريخ النشر: 20/12/2022 - 13:34

زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة سواحل كاليفورنيا
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة سواحل شمال كاليفورنيا، فجر الثلاثاء، كما أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل.

ووقع الزلزال على بعد 40 كلم جنوب غربي مدينة أوريكا الساحلية لكن لم يصدر أي انذار بوقوع تسونامي.

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات على الفور بعد الزلزال، الذي وقع في حوالي الساعة 2:34 صباحًا بالقرب من فيرنديل، وهو مجتمع صغير يقع على بعد حوالي 343 كيلومترًا شمال غربي سان فرانسيسكو.

في أعقاب الزلزال، تم الإبلاغ عن أكثر من 55000 شخص بدون كهرباء في المنطقة المحيطة، وفقًا لـ"poweroutage.us"، التي تتعقب الانقطاعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء الزلزال بعد أيام فقط من وقوع زلزال صغير قوته 3.6 درجة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، مما أدى إلى إيقاظ الآلاف من الناس في الساعة 3:39 صباحًا، يوم السبت، وتسبب في أضرار طفيفة.

وكان مركز هذا الزلزال في إل سيريتو ، على بعد حوالي 25 كيلومترًا بالسيارة من وسط مدينة سان فرانسيسكو.

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#زلزال قبالة سواحل شمال كاليفورنيا

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