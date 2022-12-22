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الأردن: فتاة (17 عاما) تقتل 3 من أسرتها بإطلاق نار في إربد

تاريخ النشر: 22/12/2022 - 10:43

الأردن: فتاة (17 عاما) تقتل 3 من أسرتها بإطلاق نار في إربد
صورة تداولها نشطاء بالقرب من مكان ارتكاب الجريمة (الشبكة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أقدمت فتاة أردنية تبلغ من العمر 17 عاما، على قتل 3 من أفراد أسرتها، في جريمة إطلاق نار، ارتُكبت في إربد، ليل الأربعاء - الخميس، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية ("بترا")، اليوم الخميس.

وذكرت "بترا" أن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على فتاة أطلقت النار على أسرتها في محافظة إربد، فقتلت ثلاثة وأصابت اثنين".

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن "بلاغا ورد اليوم الخميس، لمديرية شرطة محافظة إربد أن فتاة تبلغ 17 عاما من العمر، أطلقت النار على أفراد أسرتها من سلاح ناري (بومبكشن) إثر خلافات عائلية".

وأكّد أنه "نتج عن الحادثة ثلاث وفيات، وإصابتان"، مشيرا إلى أن "جميعهم من أفراد الأسرة".

وأضاف أنه "جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليها، وضبط السلاح الناري المستخدم، وبوشر التحقيق معها".

وتأتي الجريمة فيما يعاني الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا، إذ ارتفعت نسب البطالة عام 2021 إلى نحو 25% وفقا للأرقام الرسمية، بينما ارتفعت بين فئة الشباب إلى 50%.

كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 24% وتجاوز الدين العام 47 مليار دولار، أي بنسبة تزيد عن 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

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