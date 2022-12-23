فرنسا: قتيلان وجرحى في إطلاق نار في باريس

قُتل شخصان وأُصيب آخرون، إثر إطلاق نار في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، فيما اعتقلت الشرطة شخصا يُشتبه بضلوعه في إطلاق النار.

وحدث إطلاق النار في شارع دانغيين في الدائرة العاشرة وسط العاصمة.

وقالت امرأة من متجر في مبنى مجاور: "سبع أو ثماني طلقات في الشارع، إنه أمر مخيف، بقينا محبوسين في الداخل".

من موقع #إطلاق_النار في #باريس، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بجراح.



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وأوضحت قناة "بي أف أم تي" الفرنسية، أن "حادث إطلاق النار وقع بالقرب من مركز للأكراد في باريس، ولا تزال دوافعه مجهولة".

وأكدت النيابة العامة إصابة أربعة أشخاص بجروح، موضحة أن اثنان منهم حالتهما خطيرة.

وقالت النيابة العامة: "فُتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد"، و"أُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية".

وأضافت أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاما"، يجري التحقق من هويته.