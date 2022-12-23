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فرنسا: قتيلان وجرحى في إطلاق نار في باريس

تاريخ النشر: 23/12/2022 - 14:20

فرنسا: قتيلان وجرحى في إطلاق نار في باريس
من مكان إطلاق النار في باريس (تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتل شخصان وأُصيب آخرون، إثر إطلاق نار في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، فيما اعتقلت الشرطة شخصا يُشتبه بضلوعه في إطلاق النار.

وحدث إطلاق النار في شارع دانغيين في الدائرة العاشرة وسط العاصمة.

وقالت امرأة من متجر في مبنى مجاور: "سبع أو ثماني طلقات في الشارع، إنه أمر مخيف، بقينا محبوسين في الداخل".

وأوضحت قناة "بي أف أم تي" الفرنسية، أن "حادث إطلاق النار وقع بالقرب من مركز للأكراد في باريس، ولا تزال دوافعه مجهولة".

وأكدت النيابة العامة إصابة أربعة أشخاص بجروح، موضحة أن اثنان منهم حالتهما خطيرة.

وقالت النيابة العامة: "فُتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد"، و"أُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية".

وأضافت أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاما"، يجري التحقق من هويته.

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