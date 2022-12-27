عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

حيفا: إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية في حادث طرق

تاريخ النشر: 27/12/2022 - 17:22

حيفا: إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية في حادث طرق
من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بين سيارة خصوصية ودراجة نارية في شارع "أورن" بمدينة حيفا، مساء الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لسائق الدراجة النارية، إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس.

وقال مضمد من المكان، إنه "مع وصولنا إلى مكان الحادث كان سائق الدراجة النارية على الشارع وهو فاقد للوعي ويعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية في المكان".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#دراجة نارية
#حيفا

حوارات

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع عامل في مصنع قرب عكا
مصرع عامل في مصنع قرب عكا

2022-12-27

ناشطون سياسيون: توسيع صلاحيات بن غفير خطوة نحو الفاشية
ناشطون سياسيون: توسيع صلاحيات بن غفير خطوة نحو الفاشية

2022-12-27

اتهام ثلاثة أشخاص بمحاولة قتل آخر في كفر ياسيف
اتهام ثلاثة أشخاص بمحاولة قتل آخر في كفر ياسيف

2022-12-27

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وبارد

حالة الطقس: ماطر وبارد

2022-12-26
مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين في حادث طرق قرب باقة الغربية

مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين في حادث طرق قرب باقة الغربية

2022-12-26
تساقط الثلوج الأولى على جبل الشيخ

تساقط الثلوج الأولى على جبل الشيخ

2022-12-26
قلق إسرائيلي من تسليح روسيا لإيران بصواريخ فرط صوتية

قلق إسرائيلي من تسليح روسيا لإيران بصواريخ فرط صوتية

2022-12-26
مصرع تامر رعد من قلنسوة في حادث طرق بأميركا

مصرع تامر رعد من قلنسوة في حادث طرق بأميركا

2022-12-26