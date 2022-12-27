حيفا: إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية في حادث طرق

أصيب شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بين سيارة خصوصية ودراجة نارية في شارع "أورن" بمدينة حيفا، مساء الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لسائق الدراجة النارية، إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس.

وقال مضمد من المكان، إنه "مع وصولنا إلى مكان الحادث كان سائق الدراجة النارية على الشارع وهو فاقد للوعي ويعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية في المكان".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.