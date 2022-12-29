عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار في أم الفحم

تاريخ النشر: 29/12/2022 - 21:48

إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار في أم الفحم
من مكان الجريمة في أم الفحم
تحرير: محمود مجادلة
أمير علي بويرات أمير علي بويرات

أصيب شاب شاب بالعشرينات من عمره، بجروح وصفت بـ"الخطيرة"، من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة أم الفحم، مساء اليوم، الخميس.

وأقدم ملثمون على استهداف الشاب خلال تواجده في صالون للحلاقة في حي المحاجنة في المدينة، في جريمة لم تعرف خلفيتها بعد، بحسب ما ذكرت مصادر محلية لمراسل "عرب 48".

ونُقل المصاب وهو في حالة "حرجة وغير مستقرة"، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج، وذلك بعد تقديم الإسعافات الأولية له، بحسب ما أفادت الطواقم الطبية، في بيان.

وعلم "عرب 48" أن ملثمين ترجلوا من مركبة توقفت إلى جانب صالون الحلاقة في حي المحاميد، وأطلقوا وابلا من الرصاص على الضحية.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن عناصرها وصلوا إلى موقع الجريمة، وقالت إنها شرعت بالتحقيق في ملابساتها، دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين أو الكشف عن خلفية الجريمة.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، نحو 106 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#جريمة إطلاق نار

حوارات

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لفتى بانقلاب مركبة جنوب طبرية
إصابة خطيرة لفتى بانقلاب مركبة جنوب طبرية

2022-12-29

وفاة الطالبة دينا خليل من جديدة المكر
وفاة الطالبة دينا خليل من جديدة المكر

2022-12-29

ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد
ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد

2022-12-29

الأكثر قراءة

الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو:

الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو: "حق حصري لليهود في أرض إسرائيل"

2022-12-28
الكنيست يصادق على

الكنيست يصادق على "قانون بن غفير"

2022-12-28
مصرع شخص جراء حريق بسبب سيجارة مشتعلة في مستشفى

مصرع شخص جراء حريق بسبب سيجارة مشتعلة في مستشفى "سوروكا"

2022-12-28
حالة الطقس: بارد وجاف حتى نهاية الأسبوع

حالة الطقس: بارد وجاف حتى نهاية الأسبوع

2022-12-28
اعتقالات بالضفة واشتباكات بالأمعري وجنين

اعتقالات بالضفة واشتباكات بالأمعري وجنين

2022-12-28