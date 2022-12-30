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عسفيا: 6 إصابات بينها اثنتان بحالة خطيرة في حادث طرق

تاريخ النشر: 30/12/2022 - 23:06

عسفيا: 6 إصابات بينها اثنتان بحالة خطيرة في حادث طرق
من مكان الحادث (تصوير طواقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب 6 أشخاص بجروح وصفت حالة شاب وشابة منهم بالخطيرة في حادث طرق مروّع في بلدة عسفيا، مساء الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن الحادث وقع بين 3 مركبات قرب مركز الشرطة في عسفيا، ما أسفر عن إصابة سائقة إحدى المركبات بجروح حرجة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لستة مصابين بينهم شابة (19 عاما) وشاب (18 عاما) عانيا جروحا خطيرة في أنحاء جسديهما.

ووصفت حالة اثنين من المصابين بالمتوسطة بينما الآخران بالطفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المستشفيات في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث، فيما تواجد المئات من أهالي البلدة في المكان لتقديم المساعدة للمصابين.

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#حوادث الطرق
#عسفيا

عسفيا: 6 إصابات بينها اثنتان بحالة خطيرة في حادث طرق

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