حورة: مصرع طفل (4 سنوات) دهسا

لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مصرعه، متأثرا بإصابته الخطيرة من جراء تعرضه للدهس في بلدة حورة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، ظهر اليوم، السبت.

بعد أن تعرض الطفل للدهس كانت حالته خطيرة جدا وفي محاولات إسعافه في عيادة محليّة ومع وصول طاقم نجمة داوود الحمراء، حاولت الطواقم إنعاش الطفل لكنّ حالته كانت حرجة ما اضطرهم لإعلان وفاته.

وتشهد منطقة جنوبي البلاد، حوادث دهس متكررة يكون ضحاياها من الأطفال.

ولقي 98 طفلا وفتى من البلاد نصفهم من المجتمع العربي من جيل الولادة وحتى سن 17 عاما مصارعهم من جراء حوادث غير متعمدة خلال العام 2022، أي ما يعادل 3.1 حالة وفاة لكل 100 ألف ولد؛ وفقا لمعطيات نشرتها مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد يوم، الأربعاء.