نحف: إصابة شخص بجراح إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار

أصيب شخص يبلغ من العمر 62 عاما، اليوم السبت، إثر تعرضه لجريمة إطلاق في بلدة نحف.

ووصلت طواقم الإسعاف الأولي إلى مكان الجريمة حيث قدّمت له العلاجات الأولية قبل نقله للمستشفى لاستكمال العلاج.

وُوصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة.

وكان قد قتل شاب، في العشرينيات من العمر، في جريمة إطلاق نار ارتكبت قبيل منتصف ليل الخميس - الجمعة، في مدينة باقة الغربية، ليرتفع بذلك عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 108 قتلى.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، نحو 108 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.