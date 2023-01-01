عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

أفغانستان: مقتل 18 شخصا في انفجار قرب مطار عسكري في كابُل

تاريخ النشر: 01/01/2023 - 17:12

أفغانستان: مقتل 18 شخصا في انفجار قرب مطار عسكري في كابُل
أرشيفية (Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

قتل 18 شخصا اليوم، الأحد، من جراء انفجار بنقطة تفتيش بالقرب في مطار كابُل العسكري.

ونقلت وكالة "باجوك" المحلية عن مسؤولين أمنيين (لم تسمّهم) قولهم لقد "أسفر انفجار بنقطة تفتيش قرب مطار عسكري في كابُل عن مقتل 18 شخصا، وإصابة آخرين"، دون ذكر عدد المصابين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة طالبان الأفغانية، سقوط ضحايا من جراء الانفجار. وقال متحدث وزارة الداخلية، عبد النافع تاكور، إن انفجارا بالقرب من مطار كابل العسكري خلف عدة قتلى وجرحى، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أنه رغم منع قوات الأمن التابعة لحركة طالبان التصوير في موقع الانفجار، إلا أن نقطة التفتيش على طريق المطار "بدت متضررة".

ووقع الانفجار على طريق المطار المؤدي إلى الأحياء ذات الحراسة المشددة التي تضم وزارات حكومية وسفارات أجنبية وقصر الرئاسة، وفق الوكالة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تاكور قال إن تفاصيل التحقيق في الحادثة ستنشر في وقت لاحق، في حين لم يحدد طبيعة أو هدف الانفجار.

وقال سكان إن دوي انفجار قوي سُمع قبل الساعة الثامنة صباحا في محيط الجانب العسكري من المطار شديد التحصين. وذكروا أن قوات الأمن طوقت المنطقة وأغلقت جميع الطرق.

وتواجه الإدارة التي تديرها حركة طالبان تمردا دمويا يشنه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المتشدد، الذي استهدف في الأسابيع الأخيرة عددا من المنشآت الرئيسية في كابُل، بما في ذلك السفارتان الروسية والباكستانية بالإضافة إلى مكتب رئيس الوزراء السابق للبلاد.

بودكاست عرب 48

#كابل
#أفغانستان
#مطار عسكري
#طالبان

حوارات

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إطلاق نار خلال احتفالات رأس السنة في لبنان: 3 جرحى وإصابة طائرتين
إطلاق نار خلال احتفالات رأس السنة في لبنان: 3 جرحى وإصابة طائرتين

2023-01-01

ليبيا: انتشال 18 جثة من مقبرة جماعية في سرت
ليبيا: انتشال 18 جثة من مقبرة جماعية في سرت

2023-01-01

كييف تعلن إسقاط 45 مسيّرة خلال ليلة رأس السنة
كييف تعلن إسقاط 45 مسيّرة خلال ليلة رأس السنة

2023-01-01

الأكثر قراءة

ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد فجر مطلع العام الجديد

ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد فجر مطلع العام الجديد

2022-12-31
الجمعية العامة تقر بطلب فتوى حول شرعية الاحتلال من المحكمة الدولية

الجمعية العامة تقر بطلب فتوى حول شرعية الاحتلال من المحكمة الدولية

2022-12-31
حالة الطقس: برد ولا مطر بالأفق

حالة الطقس: برد ولا مطر بالأفق

2022-12-31
الفاتيكان: وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر سلف البابا فرنسيس

الفاتيكان: وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر سلف البابا فرنسيس

2022-12-31
حكومة نتنياهو والعجز العربي

حكومة نتنياهو والعجز العربي

2022-12-31