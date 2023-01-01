عرب ٤٨ يتجدد
  2. فلسطينيات
  3. أخبار

جنين: إصابتان برصاص الاحتلال في كفردان

تاريخ النشر: 01/01/2023 - 23:11

جنين: إصابتان برصاص الاحتلال في كفردان
قوات الهدم في جنين (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب شابان بالرصاص الحي، ليلة الأحد - الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفردان، غرب جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، بلدة كفردان، واندلعت مواجهات عنيفة بين أهالي البلدة والقوات المقتحمة، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد منفذي عملية "الجلمة" في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ضابط في جيش الاحتلال.

ووفقا للمصادر، فإن قوات الاحتلال حاصرت منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، وطالبت عائلتي الشهيدين بالإخلاء الفوري للمنزلين تمهيدا لهدمهما.

وذكرت المصادر أن أحد المصابين أصيب برصاص الاحتلال الحي في قدمه، والثاني في منطقة الحوض، نقلا إثرها للمستشفى. ولم تعرف طبيعة حالتهما الصحية. وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب ماهر هاني عابد، شقيق الشهيد عبد الرحمن.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان، محمد سباتين، بأن المواجهات اندلعت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

بودكاست عرب 48

#قوات الاحتلال
#جنين
#عبد الرحمن عابد
#أحمد عابد

حوارات

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المحكمة العليا ترفض طلب استئناف الإفراج عن الأسير أحمد مناصرة
المحكمة العليا ترفض طلب استئناف الإفراج عن الأسير أحمد مناصرة

2023-01-01

الاحتلال اعتقل نحو 7 آلاف فلسطيني خلال 2022
الاحتلال اعتقل نحو 7 آلاف فلسطيني خلال 2022

2023-01-01

مصرع أنس العطاونة إثر سقوطه من الطابق الخامس في عمارة بالخليل
مصرع أنس العطاونة إثر سقوطه من الطابق الخامس في عمارة بالخليل

2023-01-01

الأكثر قراءة

ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد فجر مطلع العام الجديد

ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد فجر مطلع العام الجديد

2022-12-31
الجمعية العامة تقر بطلب فتوى حول شرعية الاحتلال من المحكمة الدولية

الجمعية العامة تقر بطلب فتوى حول شرعية الاحتلال من المحكمة الدولية

2022-12-31
حالة الطقس: برد ولا مطر بالأفق

حالة الطقس: برد ولا مطر بالأفق

2022-12-31
الفاتيكان: وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر سلف البابا فرنسيس

الفاتيكان: وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر سلف البابا فرنسيس

2022-12-31
حكومة نتنياهو والعجز العربي

حكومة نتنياهو والعجز العربي

2022-12-31