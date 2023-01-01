جنين: إصابتان برصاص الاحتلال في كفردان

أصيب شابان بالرصاص الحي، ليلة الأحد - الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفردان، غرب جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، بلدة كفردان، واندلعت مواجهات عنيفة بين أهالي البلدة والقوات المقتحمة، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد منفذي عملية "الجلمة" في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ضابط في جيش الاحتلال.

ووفقا للمصادر، فإن قوات الاحتلال حاصرت منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، وطالبت عائلتي الشهيدين بالإخلاء الفوري للمنزلين تمهيدا لهدمهما.

وذكرت المصادر أن أحد المصابين أصيب برصاص الاحتلال الحي في قدمه، والثاني في منطقة الحوض، نقلا إثرها للمستشفى. ولم تعرف طبيعة حالتهما الصحية. وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب ماهر هاني عابد، شقيق الشهيد عبد الرحمن.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان، محمد سباتين، بأن المواجهات اندلعت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.