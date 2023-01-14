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إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال محاولة عبورهما الجدار الفاصل جنوب قلقيلية

تاريخ النشر: 14/01/2023 - 21:03

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال محاولة عبورهما الجدار الفاصل جنوب قلقيلية
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب فلسطينيان بجروح، إثر إطلاق النار عليهما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قلقيلية، مساء السبت.

وجاء في التفاصيل، أن شابين من قرية عوريف جنوب نابلس أصيبا برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل جنوب قلقيلية.

وأصيب الشابان في قدميهما، وجرى نقلهما إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، حيث وصفت إصابتهما بالمستقرة.

وذكرت مصادر محلية، أن الشابين أصيبا خلال محاولة عبورها الجدار الفاصل بغية التوجه إلى عملهما في مناطق الـ48.

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#قلقيلية
#عوريف
#نابلس
#جدار الفصل
#قوات الاحتلال

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