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بلينكن يزور بكين شباط المقبل

تاريخ النشر: 17/01/2023 - 18:04

بلينكن يزور بكين شباط المقبل
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى العاصمة الصينية بكين، في الخامس من شباط/ فبراير في زيارة تستمر يومين، على ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أميركي الثلاثاء.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن بلينكن سيصل إلى الصين في الخامس من شباط/ فبراير وسيجري محادثات في السادس منه في إطار هذه الزيارة الهادفة إلى محاولة تهدئة التوتر مع الخصم الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي للولايات المتحدة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر عن زيارة بلينكن التي ستكون الأولى على هذا المستوى منذ عام 2018، لكنه لم يكشف عن موعدها رسميًا. وتأتي الزيارة رغم المخاوف بشأن تفشي جائحة كوفيد في الصين.

في حديثه خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبين، بزيارة بلينكن المرتقبة، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة والصين تتواصلان بشأن تفاصيل" الزيارة.

وأضاف أن "الصين تنتهج في العلاقات الأميركية الصينية ثلاثة مبادئ: الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين"، مضيفا أنه يأمل أن "يستعيد البلدان علاقة صحية ومستقرة".

وهناك قضايا خلافية عديدة بين بكين وواشنطن، أهمها ملفات تايوان وكوريا الشمالية وبحر الصين الجنوبي وأشباه الموصلات، وقد جعلت الولايات المتحدة المنافسة مع الصين أولويتها الاستراتيجية على المدى الطويل.

وكان بلينكن قد أعلن في نهاية كانون الأول/ ديسمبر أنه سيطلب من بكين خصوصا الضغط على كوريا الشمالية للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

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#وزير الخارجية الأميركي
#أنتوني بلينكن
#الصين
#بكين

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