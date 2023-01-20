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إصابة أب وابنه بإطلاق نار في اللد

تاريخ النشر: 20/01/2023 - 15:35

إصابة أب وابنه بإطلاق نار في اللد
توضيحية (من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب رجل وابنه بجراح، إثر تعرّضهما لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مدينة اللد، اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل أن الرجل يبلغ من العمر 40 عاما، فيما يبلغ ابنه 18 من عمره، وقد أُصيب كلاهما بجراح متوسطة الخطورة، من جراء إصابتهما بالرصاص.

وذكر طاقم طبي وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، أن أفراده قدّموا الإسعافات الأولية للمصابين، وأحالوهما إلى مشفى "أساف هاروفيه" قرب تل أبيب، لاستكمال تلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن تفاصيل إضافية، بما في ذلك خلفية الجريمة، كما لم يُ‘لن عن اعتقال مشتبه بهم.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي يطالب المواطنون العرب الشرطة بالقيام بعملها للحد من أعمال العنف والجريمة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم، 5 ضحايا هُم سليم موسى الهواشلة، في الأربعينيات من عمره، من قرية قصر السر بالنقب، والذي قُتل إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، مساء يوم 13 كانون الثاني/ يناير الجاري بالإضافة إلى علي الجاروشي من الرملة، وأشرف مشعل من الناصرة، ومهران أبو سيف من يافا، وشربل عاطف عزام من عبلين.

وفي العام 2022، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن غالبية الجرائم اقترفت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين والآلات الحادة وغيرها.

بودكاست عرب 48

#اللد
#إطلاق نار
#الجريمة والعنف
#إصابة أب وابنه
#المجتمع العربي

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