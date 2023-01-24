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واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات لتسهيل الأنشطة المالية لـ"حزب الله"

تاريخ النشر: 24/01/2023 - 19:23

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات لتسهيل الأنشطة المالية لـ"حزب الله"
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

فرضت واشنطن عقوبات على أشخاص وكيانات على صلة بـ"حزب الله" اللبناني، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنهم لعبوا دورا في تسهيل أنشطة مالية للحزب.

وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إنها فرضت عقوبات على اللبناني حسن مقلد، وشركة الصرافة التي يملكها، بسبب علاقات مالية مزعومة مع حزب الله.

وذكرت وزارة الخزانة أن شركته "سي.تي.إي.إكس" مرخصة في لبنان، من قِبل مصرف لبنان المركزي.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلنت الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بحزب الله كذلك.

وذكرت الوزارة حينها، أنّ "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أدرج اليوم، رجل الأعمال اللبناني والميسر المالي لحزب الله، أحمد جلال رضا عبد الله، بالإضافة إلى خمسة من شركائه وثماني شركات له في لبنان والعراق على قائمة العقوبات".

ولفتت الوزارة إلى أن "هذا الإجراء، يسلط الضوء على طريقة عمل حزب الله المتمثلة في استخدام غطاء الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة لتوليد الإيرادات وزيادة الاستثمارات التجارية عبر العديد من القطاعات، لتمويل حزب الله وأنشطته الإرهابية سرًا".

وذكرت أن "أحمد عبد الله هو مسؤول في حزب الله وعضو نشط في الشبكة المالية العالمية لحزب الله الذي دعم حزب الله على مدى عقود، وقام بأنشطة تجارية واسعة النطاق في مختلف البلدان حيث يتم تحويل الأرباح إلى حزب الله".

وأشارت الوزارة إلى أن "أحمد عبد الله ينسق الأنشطة التجارية والميزانيات مع كبار الميسرين الماليين لحزب الله مثل محمد قصير ومحمد قاسم البزال. بالإضافة إلى مشاركة محمد قصير ومحمد قاسم البزال، ساعد مسؤولي الحرس الثوري الإسلامي، في تسهيل التحويلات المالية لأعمال أحمد عبد الله، والتي يوجد العديد منها في العراق ويفيد حزب الله".

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