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إعدام شاب ميدانيا برصاص الاحتلال شمالي الضفة

تاريخ النشر: 25/01/2023 - 13:06

إعدام شاب ميدانيا برصاص الاحتلال شمالي الضفة
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا فلسطينيا، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "كدوميم"، شرق قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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وعُلم أن الشهيد هو الشاب عارف لحلوح (20 عاما) من سكان مخيم جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن شابا من مخيم جنين، أصيب بجروح خطيرة، من جراء تعرضه لإطلاق النار من قبل جنود الاحتلال، قرب مفرق مستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضي قرية جيت الفلسطينية.

الشهيد عارف لحلوح

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية، باستشهاد الشاب عارف عبد الناصر عارف لحلوح (20 عامًا) برصاص الاحتلال، قرب قلقيلية.

وزعم جيش الاحتلال، في بيان، أن لحلوح حاول تنفيذ عملية طعن، وادعى، في بيان، أن الشاب "حاول طعن جندي إسرائيلي في نقطة عسكرية"، وأضاف أنه "تم تحييد المخرب (على حد تعبيره) على الفور بواسطة القوة الموجودة في المكان".

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الموقع، ومنعت عبور المركبات الفلسطينية.

ووفقا للمصادر فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشهيد لحلوح وتركه ينزف حتى الموت، ثم قامت قوات الاحتلال باحتجاز جثمانه ورفضت تسليمه للجهات الفلسطينية المختصة.

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#الاحتلال الإسرائيلي
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#إعدام ميداني

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