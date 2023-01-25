بايدن يعلن تسليم دبابات من طراز "أبرامز" إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، أن واشنطن، ستسلّم أوكرانيا 31 دبابة من طراز "أبرامز"، مشددا على أن ذلك جاء "بالتوافق والتعاون مع كافة حلفائه"، مؤكدا أن هذه المساعدات العسكرية ستعزز قدرة القوات الأوكرانية على صد الهجوم الروسي المستمر.

وجاءت موافقة بايدن على منح أوكرانيا دبابات "أبرامز" بعد مناشدة من كييف، وتنسيق مع حلفاء واشنطن وشركائها في أوروبا.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي، إنه أجرى صباح اليوم مباحثات هاتفية مع زعماء كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في إطار التعاون المشترك والوثيق من أجل دعم أوكرانيا.

وأضاف: "الولايات المتحدة وأوروبا متحدتان بشكل كامل في دعم أوكرانيا، وسنعمل على تعزيز قدرة قواتها".

واعتبر بايدن أن روسيا "فشلت" في التفرقة بين الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي السياق، أشار بايدن إلى أن تسليم ما مجموعه 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا "هو بمعدل كتيبة كاملة من الدبابات".

بايدن ووزير الخارجية، بلينكين، ووزير الدفاع أوستن خلال المؤتمر الصحافيّ (Getty Images)

وتابع: "تسليم أوكرانيا دبابات أبرامز يتوقف على مدى جاهزية قواتها، واستعدادهم لاستخدامها".

ونوه بايدن إلى أن تدريب القوات الأوكرانية على استخدام وصيانة وإمداد الدبابات سيبدأ "في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أن تسليم نظام الأسلحة المتقدم "سيستغرق بعض الوقت".

وعلى هذا النحو، أشاد الرئيس الأميركي بالمواقف الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، وتقديم عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي الأسلحة المتطورة لكييف، لجعلها في موقف قادر على التصدي لروسيا.

وذكّر بتسليم بريطانيا وفرنسا دبابات متطورة لأوكرانيا، فضلا عن موافقة ألمانيا على تسليم أوكرانيا دبابات "ليوبارد 2".

كما كشف بايدن عن أن ألمانيا بصدد "تسليم كييف منظومة صواريخ باتريوت". بيد أنه في المقابل، شدد على أن الدبابات والمساعدات الأميركية لأوكرانيا، "لا تشكل تهديدا هجوميا لروسيا".

كييف: دبّابات "أبرامز" ستبقي أوكرانيا "على طريق النصر"

بدوره، رحّب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بقرار نظيره الأميركي، معتبرا حصول القوات الأوكرانية على هذه الدبّابات الثقيلة المتطوّرة، "خطوة مهمّة لتحقيق النصر النهائي".

وكتب زيلينسكي في تغريدة عبر "تويتر": "شكرا لجو بايدن على قرار جديد قوي بتقديم دبّابات أبرامز لأوكرانيا. ممتنّ للأميركيين على دعمهم".

وأضاف أنّ "العالم الحرّ اليوم موحّد بشكل لم يسبق له مثيل حول هدف مشترك: تحرير أوكرانيا".

وبعيد إعلان واشنطن وبرلين موافقتهما على إرسال دبابات أبرامز الأميركية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا للتصدّي للغزو الروسي قال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، أندري يرماك، إنّ "هذا يوم تاريخي. إنّه يوم من تلك الأيام التي ستكون حاسمة لنصرنا المستقبلي".

وأضاف أن "الأهمّ هو أنّ هذه ليست سوى البداية. نحن بحاجة إلى مئات الدبّابات".