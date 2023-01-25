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هزة أرضية قبالة سواحل جنوب غرب تركيا يشعر بها سكان البلاد

تاريخ النشر: 25/01/2023 - 15:19

هزة أرضية قبالة سواحل جنوب غرب تركيا يشعر بها سكان البلاد
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

وقع زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، قبالة ساحل ولاية موغلا المطلة على البحر الأبيض المتوسط جنوب غرب تركيا، شعر به سكان وسط البلاد.

وبحسب معلومات نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وقع الزلزال الساعة 14:37؛ وبلغ عمقه 42 كيلومترا تحت سطح البحر، وذلك على بعد 81 كيلومترا عن ساحل قضاء سيدي كمر في ولاية موغلا.

وأبلغ سكان من مناطق في وسط البلاد وفي منطقة حيفا، أنهم شعروا في الزلزال، في حين لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS)، بلغت قوة الزلزال 5.9 درجات.

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#زلزال
#هزة أرضية

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