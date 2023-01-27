3 إصابات برصاص الاحتلال قرب بيتا جنوب نابلس

أصيب 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال والمستوطنين قرب مدخل بيتا جنوب نابلس، مساء الجمعة.

وأوردت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إصابة خطيرة في البطن برصاص مستوطنين، وصلت إلى مستشفى "رفيديا" من بيتا.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن "طواقم الإسعاف نقلت ثلاث إصابات جميعها بحالة مستقرة إلى مستشفى "رفيديا"، أصيبوا برصاص الاحتلال عند مدخل بيتا".

وأكد شهود عيان أن "مركبة إسرائيلية أطلقت النار على عدد من الشبان عند مدخل بيتا ما أدى إلى إصابة الشبان الثلاثة".

وأضافوا أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل بيتا عقب إصابة الشبان الثلاثة، أطلقت خلالها الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص.