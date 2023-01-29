40 قتيلا بحادث طرق في باكستان

قُتل 40 شخصا على الأقل في حادث حافلة انفجرت بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان بواد في إقليم بلوشستان، حسبما أعلن ممثل للحكومة، الأحد.

وقال حمزة انجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في الإقليم حيث وقع الحادث، إن "الجثث... لا يمكن التعرّف عليها".

وأكد انجوم أن "السيارة كانت في طريقها من كويتا إلى كراتشي، وعلى متنها 48 راكبا. بسبب السرعة الزائدة، سقطت الحافلة في وادٍ ضيق بينما كانت تأخذ منعطفًا في الاتجاه المعاكس بالقرب من لاسبيلا، واصطدمت بأعمدة الجسر. بعد سقوطها اشتعلت النيران في الحافلة التي احترق فيها الكثير من الناس أحياء".

حتى الآن لقي 40 شخصًا مصارعهم، وتم انتشال 17 جثة منهم وسيتم العثور على المزيد من الجثث مع استمرار عملية الإنقاذ.

ونجحت طواقم الإنقاذ بتخليص 3 أشخاص وتحقيق نجاتهم، بينهم طفل وامرأة، تم إنقاذهم أحياء في الحادث.