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تصريح مدع ضد مستوطن أضرم النار بسيارة على خلفية عنصرية في الضفة

تاريخ النشر: 31/01/2023 - 18:37

تصريح مدع ضد مستوطن أضرم النار بسيارة على خلفية عنصرية في الضفة
المركبة التي أحرقها المستوطن
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قدمت النيابة العامة للمحكمة في القدس، اليوم الثلاثاء، تصريح مدع ضد مستوطن (22 عاما) بإضرام النار في سيارة بالضفة الغربية المحتلة على خلفية عنصرية.

وفي التفاصيل، أقدم المستوطن المتورط في اعتداءات أخرى بحق الفلسطينيين، على حرق مركبة ببلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله يوم 2 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وجاء في بيان لجهاز الأمن العام (الشاباك) أنه جرى اليوم تقديم تصريح مدع ضد المستوطن، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده في الأيام القريبة القادمة.

واعتبر أن "تجاوز القانون وارتكاب اعتداءات وجرائم كراهية، وخصوصًا بحق فلسطينيين لا ضلع لهم، يمس بأمن المنطقة".

ومما يذكر أن عربدة واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم تتواصل بشكل يومي في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، فيما تدأب قوات الاحتلال على توفير الحماية لهم بالإضافة إلى قمعها للفلسطينيين خلال تصديهم للمستوطنين.

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#اعتداءات المستوطنين
#ترمسعيا
#الضفة

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