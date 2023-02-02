المدافع الفرنسيّ فاران يعلن اعتزاله دوليًّا عن 29 عامًا

كتب فاران، الذي خاض 93 مباراة دولية عبر حسابه على "إنستغرام": "أفكر منذ بضعة أشهر في الأمر، وقررت أنه الوقت المناسب لي للاعتزال دوليًا".

أعلن قلب الدفاع الفرنسي، رافاييل فاران، المتوج بكأس العالم 2018 لكرة القدم، اليوم الخميس، اعتزاله اللعب دوليًا، بشكل رسميّ، عن 29 عامًا.

وكتب وصيف مونديال قطر 2022، الذي خاض 93 مباراة دولية عبر حسابه على "إنستغرام": "أفكر منذ بضعة أشهر في الأمر، وقررت أنه الوقت المناسب لي للاعتزال دوليًا".

ويعتبر هذا القرار مفاجئًا، بعدما كان فاران المرشح الأبرز لحمل شارة القيادة مع انطلاق تصفيات كأس أوروبا 2024 الشهر المقبل، بعد اعتزال الحارس هوغو لوريس الشهر الماضي.

وخاض مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي 93 مباراة دولية في مسيرة بدأت قبل عقد من الزمن في 2013.

زتابع لاعب ريال مدريد السابق: "كان تمثيل بلدنا العظيم على مدى عقد من الزمن من أكثر الأمور فخرًا في حياتي. في كل مرة كنت أرتدي فيها هذا القميص الأزرق المميز، شعرت بفخر كبير".

وفي المنشور الذي لم يشرح فيه أسباب اعتزاله، يستذكر التتويج بمونديال روسيا 2018 على حساب كرواتيا في النهائي (4-2).

وقال في هذا الصدد: "لن أنساها أبدًا. ما زلت أشعر بكل الأحاسيس التي شعرت بها في ذلك اليوم، 15 يوليو (تموز) 2018. لقد كانت واحدة من أعظم اللحظات التي لا تنسى في حياتي".

وبعد خسارة فرنسا بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لم يلمح فاران إلى أي نية للاعتزال، علمًا بأنه بدأ أساسيًا في جميع المباريات باستثناء الأولى في دور المجموعات، عندما كان في المراحل الأخيرة لتعافيه من إصابة تعرض لها قبل قرابة شهر من المونديال.

وشكر فاران، الخميس، مدربه ديدييه ديشامب وزملاءه والمشجعين. وقال: "سأفتقد تلك اللحظات معكم بالتأكيد، ولكن الآن حان الوقت لتولي الجيل الجديد زمام الأمور. لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين المستعدين لتولي المسؤولية، والذين يستحقون فرصتهم ويحتاجون إليكم".