الاحتلال يعلن اعتراض مُسيّرة في سماء قطاع غزة

الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مُسيّرة "مجهولة" حلّقت في سماء قطاع المحاصر. جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الجيش الإسرائيلي إسقاط "طائرة مجهولة" قادمة من سورية. التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنها مُسيرة إيرانية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إسقاط طائرة مُسيّرة حلّقت في سماء قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال قال فيه إنه طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو "اعترضت مُسيّرة مجهولة في سماء قطاع غزة".

وأضاف أنه "تم رصد المُسيّرة في سماء قطاع غزة وتعقبها من قبل وحدة التحكم التابعة لسلاح الجو حتى تم إعتراضها".

وتابع أنه "لم تعبر المُسيّرة إلى الأراضي الإسرائيلية (على حد تعبيره) ولم تشكل أي تهديد في أي مرحلة".

وفي بيان صدر عن كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، جاء أنه "أثناء مهمة تدريبية لسلاح الجو التابع للقسام صباح اليوم، قام الطيران الحربي الإسرائيلي باستهداف طائرة مُسيّرة للقسام من نوع ‘شهاب‘ في أجواء جنوب قطاع غزة".

وأضاف "ردت الدفاعات الجوية للقسام على الفور باستهداف الطيران المغير بعدد من صواريخ أرض جو".

وأمس الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة مُسيّرة "مجهولة" بعد عبورها من سورية. وأضاف، في بيان، أن الطائرة التي أسقطها لم تشكل أي تهديد.

وأشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن الحديث عن طائرة مُسيّرة إيرانية؛ وجّمع الجيش الإسرائيلية، اليوم، حطام المُسيّرة، وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الطائرة حلّقت شمال بحيرة طبرية، في منطقة سهل الحولة.

وجاء ذلك في أعقاب تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الأربعة الماضية، ثلاث هجمات على أهداف في سورية استهدفت مواقع لإيران و"حزب الله" اللبناني.