هجوم سيبراني يعطّل مواقع الجامعات الإسرائيلية.. "بسبب أفعالهم بفلسطين"

ووفقا لفحص أولي؛ استُهدف موقع جامعة حيفا، وجامعة بنغوريون في بئر السبع، وجامعة تل أبيب، الجامعة العبرية - القدس، معهد فايتسمان، بار إيلان، التخنيون، الجامعة المفتوحة، "أريئيل"، رايخمن.

تعطّلت بعض مواقع الجامعات الإسرائيلية الكُبرى، اليوم الثلاثاء، إثر هجوم سيبراني عليها ويأتي ذلك بعد أقل من شهرين على تعرّض معهد التخنيون للعلوم التطبيقية لهجوم مماثل، عانت منه الجامعة لأسابيع متواصلة ولا زالت تبعات تلك الهجمة ترافق المنظومة إلى اليوم.

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ووفقا لفحص أولي؛ استُهدف موقع جامعة حيفا، وجامعة بنغوريون في بئر السبع، وجامعة تل أبيب، الجامعة العبرية - القدس، معهد فايتسمان، بار إيلان، التخنيون، الجامعة المفتوحة، "أريئيل"، رايخمن.

وأوضح المخترقون برسالة عبر قناتهم في تيليجرام أن "قطاع التعليم في إسرائيل انهار بسبب أفعالهم بفلسطين".

وهدد المُخترقون أنهم سيهاجمون إسرائيل بقوّة في 7 نيسان/ أبريل. وأوضحت شركة "تشيك بيونت" لأمن المعلومات الإسرائيلية أن الهجوم تم عبر مجموعة قراصنة تحمل اسم "أنونيموس سودان".

وأوضحت "تشيك بوينت" أن "مجموعة القراصنة هي جديدة نسبيا بداية عام 2023، بشكل أساسي تعمل ضد أهداف إسرائيلية، وهي جزء من مجموعات هجوم آيديولوجية، تركز هجومها بالأيام الأخيرة لمهاجمة وتعطيل مواقع مؤسسات وشركات إسرائيلية".

وأوضحت الشركة أن "الهجمات هي هجمات حجب الخدمة (DDoS) - تلك التي تؤدي فقط إلى تعطيل المواقع الإلكترونية ولا تسرق المعلومات - ويمكن استردادها بسهولة نسبيًا، ومع ذلك، يمكن الافتراض أن هذه المجموعات تحاول إنتاج المزيد من الهجمات المهمة، بما في ذلك هجمات الفدية وسرقة البيانات".

وكانت قد أعلنت "هيئة السايبر الوطنية الإسرائيلية"، في 7 آذار/ مارس، أن الهجوم السيبراني السابق الذي تعرض له معهد العلوم التطبيقية "التخنيون" - حيفا، قبل 3 أسابيع (منتصف شباط/ فبراير)، تقف من خلفه مجموعة هجوم إلكتروني مرتبطة مع وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وذكرت الهيئة هذه التفاصيل، في تقرير صدر عنها، بعد تحقيق أجرته حول الهجمة السيبرانية التي شلّت أنظمة معهد العلوم الإسرائيلي. وأشارت إلى أن الهجمة تمت على يد مجموعة باسم "MuddyWater".