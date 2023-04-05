الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في غزة: قذائف صاروخية من القطاع

قصف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مواقع للمقاومة في قطاع غزة، فيما قصفت المقاومة الفلسطينية في القطاع فجرا، مستوطنات "غلاف غزة" بعدة قذائف صاروخية.

وسمع دوي انفجارات غرب مدينة غزة، وذلك بعد أن استهدفت طائرات مسيرة لجيش الاحتلال موقعا للمقاومة غرب غزة.

مدفعية الاحتلال تقصف نقاط أمنية

وطال قصف الاحتلال موقع "أبوجراد" غرب مدينة غزة، إضافة لموقع "عرين" شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال نقطة لـ "الضبط الميداني" شرق دير البلح وسط القطاع، وأخرى شرق منطقة الفخاري شرق خانيونس.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بالقذائف نقطة أمنية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نقطة أمنية بمنطقة "صوفا" شرق خان يونس.

وسمع دوي انفجارات ضخمة بفعل القصف، الذي تسبب بأضرار في منازل وممتلكات الفلسطينيين، وبث حالة من الذعر والخوف في صفوف الأطفال.

لكن لم ترد تقارير فورية عن تسجيل إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وأغار الطيران الحربي للاحتلال للمرة الثانية على مواقع تدريب تتبع للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، فيما زعم جيش الاحتلال مهاجمة مواقع لإنتاج وتخزين الأسلحة.

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة".. رشقة صاروخية من القطاع

ودوت صافرات الإنذار في محيط مستوطنات "غلاف غزة" في تحذير إلى إطلاق رشقة صاروخية من القطاع، عقب الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع للمقاومة في غزة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن منظومة القبة الحديدية اعترضت صواريخ أطلقت قرب نتيفوت، علما أن المقاومة أطلقت 16 قذيفة صاروخية على دفعتين، حيث شملت الدفعة الأولى 9 قذائف، بينما الثانية 7 قذائف صاروخية.

مشاهد للحظة سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مصنع في سديروت فجر اليوم

-القناة 14 الإسرائيلية#غزة#رمضان#المسجد_الأقصى pic.twitter.com/PKlD8F9lAU — موقع عرب 48 (@arab48website) April 5, 2023

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيانٍ له، أنه تم رصد إطلاق 16 صواريخ من غزة على دفعتين، مشيرا إلى أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 4 منها.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" إن "سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ".

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الاتجاه السائد في إسرائيل حاليا: رد محدود على إطلاق الصواريخ من غزة حتى لا تتصاعد الأمور عشية عيد "الفصح اليهودي" الذي يبدأ مساء اليوم الأربعاء.

المقاومة تتصدى بإطلاق المضادات الأرضية

وتصدت المقاومة الفلسطينية في القطاع لعدوان الاحتلال بإطلاق المضادات الأرضية تجاه الطيران الحربي الذي شن غارات استهدف مواقع للمقاومة غرب النصيرات وجنوب مدينة غزة ووسط القطاع.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن "القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم، محاولة فاشلة لمنع غزة من استمرار مساندتها بكل الوسائل لأهلنا في القدس والضفة الغربية".

ويأتي هذا التصعيد، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، فجر اليوم الأربعاء، وأخرجت المعتكفين من داخله بالقوة، واعتقلت المئات، وتخلل ذلك إطلاق قنابل الصوت صوبهم، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المصلين.

وخلال فترة الاعتداء منعت شرطة الاحتلال الطواقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى، كما اقتحمت العيادة الطبية الملاصقة للمسجد القبلي في المسجد الأقصى.