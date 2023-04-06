إسماعيل هنية: فصائل المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان على الأقصى

هنية يدعو فصائل المقاومة إلى "توحيد صفوفها وتصعيد مقاومتها في مواجهة الاحتلال"، وحمّل "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري من عدوان وحشي على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين والمعتكفين فيه"، وقال إن "فصائل المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي".

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم، الخميس، إن "الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام العدوان الغاشم" للاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، بحسب ما جاء في بيان صدر عن حركة حماس، عقب اجتماع هنية مع الأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيروت.

وجاء في البيان أن هنية بحث مع الأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيروت "تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وخصوصا ما يجري من عدوان متواصل على المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين".

ونقل البيان عن هنية تصريحاته بأنه "نوجه التحية لشعبنا الفلسطيني الصامد في الوطن المحتل وفي مخيمات اللجوء والشتات، ونحيي شهداء شعبنا وأسرانا البواسل والمرابطين والمعتكفين في المسجد الاقصى المبارك". وأضاف "ندين العدوان الصهيوني المتواصل على المسجد الأقصى المبارك، ونعتبره جريمة غير مسبوقة وعدوانا على أمتنا الإسلامية ومقدساتها".

من الاجتماع في بيروت

وحمّل هنبة "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري من عدوان وحشي على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين والمعتكفين فيه، ونؤكد أن شعبنا الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الغاشم".

ودعا "المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإنقاذ القدس من التهويد والمسجد الأقصى المبارك من التقسيم ولجم حكومة الاحتلال ومنعها من مواصلة عدوانها على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

كما دعا هنية "القوى الحية في أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للتحرك العاجل لنصرة القدس وفلسطين والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه أولى القبلتين، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم".

ودعا "فصائل المقاومة الفلسطينية كافة إلى توحيد صفوفها وتصعيد مقاومتها في مواجهة الاحتلال الصهيوني، فالأولوية اليوم هي لمقاومة الاحتلال، والوحدة الوطنية والمقاومة هما السبيل لتحقيق الانتصار وهزيمة المشروع الصهيوني".

وحذّر هنية "حكومة العدو من التمادي في عدوانها على المسجد الأقصى، ونعتبر أنها تشكل خطرا ليس على فلسطين وحدها بل على الدول العربية والإسلامية جمعاء".

وشدد على "مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن المسجد الأقصى بكل الوسائل المتاحة، ولن نسمح لحكومة الاحتلال تنفيذ مخططاتها في تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى".