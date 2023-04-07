كابول: الشرطة تعتدي على وقفة احتجاجية نصرة للأقصى وتعتقل متظاهرين

اعتقلت الشرطة متظاهرين لرفعهما العلم الفلسطيني خلال وقفة احتجاجية على مفرق كابول نصرة للمسجد الأقصى وتنديدا بالعدوان على قطاع غزة ولبنان.

من الوقفة الاحتجاجية على مفرق كابول

اعتدت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم، الجمعة، على وقفة احتجاجية في مفرق بلدة كابول نصرة للمسجد الأقصى وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

واعتقلت الشرطة متظاهرين اثنين لرفعهما العلم الفلسطيني أحدهما قاصر والآخر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى طه.

واعتدى عناصر الشرطة على الوقفة ومنعوا رفع العلم الفلسطيني، فيما وقعت مناوشات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة بالمكان.

وجاءت الوقفة بدعوة من فرع التجمع في كابول، نصرة للمسجد الأقصى المبارك وتنديدا بالعدوان على غزة ولبنان.

وشهدت البلدات العربية في مناطق الـ48 احتجاجات ووقفات منددة باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين في المصلى القبلي واعتقال المئات.

وعلى خلفية الاحتجاجات، اعتقلت الشرطة العديد من الشبان في عدة بلدات عربية بينها الناصرة وسخنين وكفر مندا وباقة الغربية وأم الفحم بزعم "إخلالهم بالنظام".