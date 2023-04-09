هجمات سيبرانية تعطل ري حقول وخدمات البريد في إسرائيل

الهجوم السيبراني يستهدف أجهزة التحكم بري الحقول في مناطق واسعة في إسرائيل بينها سهول الحولة وغور الأردن. وخلال الأيام الأخيرة استهدفت هجمات سايبر مواقع عديدة وعطلت خدمات تقدمها شركة البريد

تسبب هجوم سيبراني بتعطيل ري حقول في مناطق واسعة في إسرائيل، بينها سهول الحولة وغور الأردن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه ظهر في أجهزة التحكم بالري بيان جاء فيه "لقد تم اختراقك، لتسقط إسرائيل". ولم يصدر تعقيب عن شركة "يونيترونيكس" الإسرائيلية التي تنتج أجهزة التحكم بالري.

ويجري في هذه الأثناء فحص كافة أجهزة التحكم بالري في الحقول الزراعية التي استهدفت. وترصد هذه الأجهزة الحقول وحالة الطقس فيها وعلى إثر ذلك تقرر كميات المياه للري وتوقيت ضخها.

كذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن هجوما سيبرانيا استهدف شبكة حواسيب شركة البريد الإسرائيلية عشية عيد الفصح اليهودي، يوم الأربعاء الماضي.

وبين خدمات البريد التي تعطلت من جراء الهجوم السيبراني، تنسيق دور من خلال موقع البريد الإلكتروني، خدمات تجارية بينها إرسال رزم ودفع رسوم وعمولات الجمارك، وقسم من خدمات تسديد حسابات لوزارات وهيئات أخرى بينها سلطة الضرائب. كذلك يتوقع حدوث تأخير في تسليم رزم بريد ورسائل.

وتشير تقديرات شركة البريد إلى أن منفذي الهجوم السيبراني هي "جهات خبيرة وخططت هجوما كبيرا". وتحقق "هيئة السايبر الوطنية" الإسرائيلية في هذا الهجوم لأن شركة البريد هي شركة حكومية وتوصف بأنها هيئة حيوية.

وأفادت شركة البريد أن بنك البريد لم يُستهدف، وذلك لأن له منظومة إلكترونية منفصلة عن شبكة البريد.

وسُجلت في الأيام الأخيرة موجة هجمات سيبرانية غير مألوفة على عدد كبير من مواقع الإنترنت في إسرائيل، واستهدفت غالبيتها مواقع بهدف منع تقديم خدمات، لفترات محدودة وفي بعض الحالات تعطلت المواقع لساعات.