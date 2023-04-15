جرائم إطلاق النار: مقتل فتى من رهط وإصابة شاب بحالة خطيرة من شفاعمرو

قُتل فتى يبلغ من العمر (14 عاما)، صباح اليوم السبت، بجريمة إطلاق نار إثر شجار اندلع في مدينة رهط.

قُتل الفتى محمد سلامة أبو هواش البالغ (14 عاما)، وأصيب شاب آخر يبلغ من العمر (17 عامًا) بجراح بين طفيفة ومتوسطة، صباح اليوم السبت، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار خلال شجار وقع في حارة "5" في مدينة رهط جنوبي البلاد.

ونُقل المصابان على الفور إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، حيث أُعلن وفاة الفتى بعد أن كانت حالته حرجة، والمصاب الآخر حالته مستقرة ويخضع لاستكمال العلاج.

وفي سياق متصل، كان قد أُصيب، فجر اليوم السبت، شاب يبلغ من العمر 39 عاما، بجراح بين خطيرة وحرجة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار بمنطقة حيفا. وتم نقل المصاب إلى مستشفى رمبام لتلقي العلاج. دون وجود مزيد من التفاصيل حتى اللحظة.

وكان قد قُتل شاب من مدينة اللد في جريمة إطلاق نار اقتُرفت، فجر أمس الجمعة.

وأفادت مصادر محلية في اللد بأن ضحية الجريمة هو الشاب حمزة أبو غانم (25 عاما).

وفي التفاصيل، أفادت مصادر طبية بأن شابا، تعرض لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بالغة الخطورة، وجرى نقل المصاب إلى المركز الطبي "أساف هروفيه"، جنوب شرق تل أبيب، لتلقي العلاج.

وأعلن، في وقت لاحق، عن وفاة الشاب متأثرا بإصابته، إذ حاول الأطباء إنقاذ حياته، لكنهم اضطروا لإقرار وفاته.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الضحية أدى صلاة الفجر في المسجد وعندما وصل إلى ببته أطلق قتلة مجهولون النار عليه وقتلوه.

43 جريمة قتل بالداخل الفلسطيني منذ مطلع 2023

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع عام 2023 نحو 43 قتيلا. وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.