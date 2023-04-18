إصابة مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار بالشيخ جراح

طلبت قوات الأمن الإسرائيلية من المستوطنين في الشيخ جراح، إغلاق المنازل وعدم الخروج منها بعد عملية إطلاق النار، حيث شاركت طائرات لشرطة الاحتلال في البحث عن منفذ إطلاق النار.

أصيب مستوطنان إسرائيليان صباح اليوم الثلاثاء، بعدما أطلق فلسطيني النار عليهما في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنه تم الإعلان عن إصابة إسرائيليين اثنين من الحريديم بحالة متوسطة في عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح بالقدس، وانسحاب المنفذ.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن قوات معززة من الشرطة أجرت عمليات بحث واسعة عن منفذي عملية إطلاق النار في حي الشيخ جراح.

وأشارت القناة إلى أن قوات من الشرطة وعناصر من جهاز الأمن العام "الشاباك" حاصروا مبنى مخيم الصمود في الحي، وذلك بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار.

وقامت شرطة الاحتلال بعمليات تفتيش في منازل الفلسطينيين بمخيم الصمود، واعتدت على عدد من الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال مسجدا ودنسته في حي الشيخ جراح، بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار.

ضبط سلاح كارلو قرب مكان عملية إطلاق النار بالشيخ جراح

وقالت إذاعة الجيش إن قوات الأمن الإسرائيلية طلبت من المستوطنين في الشيخ جراح، إغلاق المنازل وعدم الخروج منها بعد عملية إطلاق النار، حيث شاركت طائرات لشرطة الاحتلال في البحث عن منفذ إطلاق النار.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية " كان" إلى أن المصابين هما من التيار الحريدي غادرا ما يسمى قبر "شمعون هتصديك" في سيارتهما، حيث أطلق المنفذ النار عليهما.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن منفذ عملية إطلاق النار كان يستقل مركبة، وأطلق النار على المارة وغادر المكان بعدها.

وعقب عملية إطلاق النار، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات من عناصرها، إلى مكان إطلاق النار وطلبت من المستوطنين عدم الخروج من منازلهم، وباشرت عمليات بحث وملاحقة المنفذ.

وذكرت شرطة الاحتلال في بيان لها أنه عثر على سلاح من نوع " كارلو" في المنطقة، وزعمت شرطة الاحتلال بأن السلاح الذي عثر عليه، استخدم في عملية إطلاق النار في الشيخ جراح.

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