مصابان أحدهما بحالة خطيرة إثر اشتعال النار بسيارة قرب الحسينية

أسفر احتراق سيارة قرب بلدة الحسينية عن إصابة شخصين، إذ عانى أحدهما حروقا خطيرة من الدرجة الثانية، بينما وصفت حالة الآخر بالطفيفة.

منظر عام في الحسينية (أرشيف عرب 48)

أصيب شخصان من جراء اشتعال النار بسيارة قرب بلدة الحسينية الواقعة جنوب شرق منطقة الشاغور في الجليل، مساء الأربعاء، إذ وصفت حالة أحدهما بالخطيرة بينما الآخر بالطفيفة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ عانى أحدهما حروقا خطيرة من الدرجة الثانية.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان وعملت على إخماد الحريق في السيارة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات اندلاع الحريق بالسيارة الذي لم تتضح خلفيته بعد.